Уряд Німеччини офіційно звинуватив Росію в причетності до інциденту з дроном, начиненим вибухівкою, поблизу українського вантажного літака в аеропорту «Лейпциг/Галле». Берлін одразу оголосив пакет заходів у відповідь — зокрема закриття Генерального консульства РФ у Бонні та відмову від будівництва «Російського дому» в Берліні.

Про це на спільній пресконференції заявили міністр внутрішніх справ Александер Добріндт і міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль, повідомляє Der Spiegel.

За словами Добріндта, висновки німецьких органів безпеки та їхніх європейських партнерів «чітко вказують на причетність Росії». Ці висновки зробили на підставі вивчення налаштувань дрона та окремих компонентів, які раніше застосовували в інших гібридних інцидентах.

«Під час інциденту в Лейпцигу були застосовані методи, які використовувалися й у інших російських атаках. Операцію виконували агенти нижчого рівня, що відповідає схемі російських гібридних дій. Тому федеральний уряд робить висновок, що Росія несе відповідальність за гібридну атаку, що сталася 4 серпня в Лейпцигу. Ми не перебуваємо у стані війни. Але ми щодня є мішенню гібридної війни», сказав очільник МВС.

Вадефуль зі свого боку заявив, що внаслідок нападу відносини з Москвою ще більше погіршилися. За його словами, уряд Німеччини наказав закрити Генеральне консульство Росії в Бонні з 18 вересня. Після цього посольство в Берліні залишиться єдиним дипломатичним представництвом Москви в країні. МЗС Німеччини також викликало російського посла у зв’язку з інцидентом.

Контракт на будівництво «Російського дому» в Берліні буде розірвано, а вʼїзний контроль для громадян Росії посилять. Цей центр на Фрідріхштрассе в Берліні офіційно є культурним закладом, але вважається осередком російського шпигунства в Німеччині. Берлін також посилить тиск на російський «тіньовий флот» і лобіюватиме в ЄС санкції проти інших причетних російських посадовців.

«Наше послання керівництву Росії чітке: ми не дозволимо атакам Росії розділити чи залякати нашу соціальну згуртованість», — сказав Вадефуль, додавши, що уряд рішуче продовжуватиме курс на підтримку України та зміцнення власної оборони.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом написала в Х, що ЄС зберігатиме єдність попри «ескалаційні та серйозні дії», а гібридні атаки не залишаться без чіткої відповіді. Вона повідомила, що обговорить ситуацію з генсеком НАТО Марком Рютте, а питання додаткових санкцій підготують міністри закордонних справ ЄС на найближчій зустрічі під ірландським головуванням.

Прем’єр Польщі Дональд Туск написав в Х, що Росія нагнітає напруженість у всьому регіоні — після Польщі, країн Балтії та Румунії тепер і в Німеччині, — і що відповіддю стане подальша підтримка України та координація дій НАТО.

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва дасть відповідь на всі антиросійські рішення Німеччини, і додала, що «Російський дім» «давно не давав спокою» німецькому уряду, а це тільки привід.