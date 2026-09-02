Вранці 2 вересня біля Центрального вокзалу Аугсбурга між будинками вибухнув невідомий предмет, повідомила місцева поліція. Через це виникли порушення руху на дорогах та у громадському транспорті.

Про це повідомляє Augsburger-allgemeine.de

Масштабна поліцейська операція триває навколо головного залізничного вокзалу Аугсбурга після 5-ї ранку. За даними прес-служби штаб-квартири поліції Швабії-Північ, у проході будівлі вибухнув невідомий об’єкт.

Репортери на місці події повідомляють, що вибух стався на протилежному боці вокзалу, біля банку VR на Банхофштрассе. Поліція поки що не змогла ідентифікувати об’єкт.

Внаслідок вибуху дві особи отримали травми, спричинені акустичним впливом.