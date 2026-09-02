У ніч на 2 вересня (з 18:00 1 вересня) противник атакував:

– 2 балістичними ракетами Іскандер-М з ТОТ АМ Крим;

– 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

– 174 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 “Бандероль”, Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основні напрямки удару – Одещина та Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:

– 3 S8000 “Бандероль”;

– 138 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!