В Україні тривають жнива.

Станом на 1 вересня аграрії обмолотили 6 821,3 тис. га, що становить 58% прогнозованих площ. Загалом уже зібрано 31 941,7 тис. тонн зерна та зернобобових нового врожаю при середній урожайності 46,8 ц/га.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Зокрема:

пшениці – обмолочено 5 036 тис. га (98% площ), зібрано 24 762 тис. тонн при середній урожайності 49,2 ц/га;

ячменю – обмолочено 1 475 тис. га (100% площ), зібрано 6 366 тис. тонн при урожайності 43,2 ц/га;

гороху – обмолочено 298 тис. га (100% площ), зібрано 790 тис. тонн при урожайності 26,5 ц/га;

проса – обмолочено 9,2 тис. га (22% площ), намолочено 20 тис. тонн при урожайності 21,9 ц/га;

кукурудзи – обмолочено 0,38 тис. га, намолочено 0,7 тис. тонн при урожайності 17,9 ц/га.

За обсягами валового збору зернових та зернобобових культур наразі лідирують господарства Одеської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Зокрема:

Одеська область – зібрано 4 820,80 тис. тонн з площі 1 189 тис. га (пшениці – 3 223 тис. тонн, ячменю – 1 312 тис. тонн, гороху – 285 тис. тонн);

Кіровоградська область – зібрано 2 422 тис. тонн з площі 557 тис. га (пшениці – 1 924 тис. тонн, ячменю – 412 тис. тонн, гороху – 82 тис. тонн);

Дніпропетровська область – зібрано 2 659 тис. тонн з площі 642 тис. га (пшениці – 2 040 тис. тонн, ячменю – 575 тис. тонн, гороху – 37 тис. тонн).

Найвищу урожайність зернових культур наразі мають аграрії Хмельниччини (70,8 ц/га), Сумщини (60,1 ц/га) та Вінниччини (59,7 ц/га).

Крім того, практично завершено обмолот ріпаку: з 1 325,29 тис. га (99% прогнозованих площ) зібрано 3 794 тис. тонн насіння при середній урожайності 28,6 ц/га.

Також аграрії Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської та Полтавської областей збирають гречку. Наразі цю культуру обмолочено на площі 1,98 тис. га (4% прогнозованих), намолочено 3 тис. тонн при середній урожайності 15,3 ц/га.

Розпочалося також збирання соняшнику: наразі обмолочено 9,2 тис. га, намолочено 10,9 тис. тонн при середній урожайності 11,8 ц/га.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 25 серпня аграрії всіх областей обмолотили 6 759 тис. га, що становить 58% прогнозованих площ. Загальний валовий збір становить 31 734,3 тис. тонн зерна нового врожаю при середній урожайності 47 ц/га.