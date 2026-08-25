Станом на 25 серпня аграрії всіх областей обмолотили 6 759 тис. га, що становить 58% прогнозованих площ. Загальний валовий збір становить 31 734,3 тис. тонн зерна нового врожаю при середній урожайності 47 ц/га.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Зокрема зібрано:

пшениці – обмолочено 5 000 тис. га (97% площ), зібрано 24 613,4 тис. тонн при середній урожайності 49,2 ц/га;

ячменю – обмолочено 1 457 тис. га (98% площ), зібрано 6 325,2 тис. тонн при урожайності 43,4 ц/га;

гороху – обмолочено 297 тис. га (99% площ), намолочено 786,9 тис. тонн при урожайності 26,5 ц/га;

проса – обмолочено 3,6 тис. га (9% площ), намолочено 7,84 тис. тонн при урожайності 21,8 ц/га.

За обсягами валового збору зернових та зернобобових культур наразі лідирують господарства Одеської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Зокрема:

Одеська область – зібрано 4 819,7 тис. тонн з площі 1 188,80 тис. га (пшениці – 3 223,3 тис. тонн, ячменю – 1 312 тис. тонн, гороху – 285 тис. тонн);

Кіровоградська область – зібрано 2 418,5 тис. тонн з площі 556 тис. га (пшениці – 1 923,8 тис. тонн, ячменю – 412 тис. тонн, гороху – 82 тис. тонн);

Дніпропетровська область – зібрано 2 632,8 тис. тонн з площі 634 тис. га (пшениці – 2 022 тис. тонн, ячменю – 568 тис. тонн, гороху – 37 тис. тонн).

Найвищу урожайність зернових культур зафіксовано в аграріїв Хмельниччини (70,8 ц/га), Сумщини (60,1 ц/га) та Вінничини (59,7 ц/га).

Крім того, практично завершили збирати ріпак: обмолотили 1 324 тис. га (99% від прогнозу) і зібрали 3 789 тис. тонн насіння при середній урожайності 28,6 ц/га.

Також у господарствах окремих регіонів розпочали збирати гречку. Вже обмолочено 0,65 тис. га (1% від прогнозу), намолочено 0,90 тис. тонн при середній урожайності 13,8 ц/га.

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