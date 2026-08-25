Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала закріпити збір у розмірі $103 265 за нові робочі візи H-1B для висококваліфікованих іноземних працівників. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Цей збір Трамп уперше тимчасово запровадив минулого року. Термін його дії спливає у вересні, однак Міністерство внутрішньої безпеки США запропонувало зробити його постійним. Остаточно правило можуть затвердити до кінця року.

Програма H-1B дозволяє американським роботодавцям наймати іноземних фахівців у спеціалізованих галузях. Щороку передбачено 65 тисяч таких віз і ще 20 тисяч для працівників із вищою освітою. До рішення Трампа оформлення H-1B зазвичай коштувало від $2 до $5 тисяч.

Збір не поширюватиметься на людей, які вже перебувають у США за студентськими візами, а також на продовження чинних H-1B.

У червні федеральний суддя визнав збір незаконним і заборонив адміністрації його стягувати. Рішення оскаржується в апеляційному суді.

Проти збору також виступають Торгова палата США, низка штатів та коаліція профспілок і роботодавців. Вони стверджують, що адміністрація не має повноважень встановлювати такі платежі без дозволу Конгресу.

Прихильники H-1B, своєю чергою, заявляють, що програма необхідна американським компаніям для залучення кваліфікованих фахівців у галузях, де США відчувають дефіцит кадрів.