На шостому Саміті перших леді та джентльменів перша леді України Олена Зеленська презентувала «Глобальний словник стійкості» – видання, яке вперше об’єднало досвіди 38 країн і стало практичним результатом цьогорічного Саміту.

«Глобальний словник стійкості» відповідає на питання, які останніми роками ставить собі не одне суспільство. Як зберігати здатність діяти, коли звичний порядок руйнується? Що допомагає людям витримувати тривалий тиск, громадам – підтримувати зв’язки, інституціям – продовжувати роботу, а культурам – осмислювати втрати й знаходити орієнтири для майбутнього?

До видання увійшли 38 понять, соціальних практик, інституційних моделей і культурних рамок, які показують конкретні механізми стійкості. Серед них австралійська mateship, що розкриває силу практичної підтримки людьми одне одного, норвезька dugnad – здатність громади організувати спільну працю, естонський Tiigrihüpe – приклад створення цифрової спроможності, німецька Erinnerungskultur – роль відповідальної пам’яті у захисті демократії, південноафриканська Ubuntu, що фіксує зв’язок між людською гідністю, взаємною відповідальністю й спільною дією, та інші.

Усі поняття організовані навколо чотирьох вимірів стійкості: пережити, бути разом, діяти та надавати сенс. Кожна сторінка пояснює значення поняття, його історичне, культурне або інституційне походження, механізм дії під час кризи, уроки, які можуть бути корисними для інших суспільств, а також межі й чутливість його використання.

Робота над словником поєднала дослідницький аналіз, міжнародну експертну перевірку й дипломатичне сприяння: за участю посольств України, офісів перших леді та джентльменів і фахівців із відповідних країн перевіряли обґрунтованість вибору, культурний контекст, точність тлумачень і коректність формулювань кожного поняття.

Над виданням працювали понад 45 експертів з різних країн у партнерстві з Міністерством закордонних справ України та дипломатичними представництвами за кордоном за експертного й аналітичного супроводу Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України, Інституту національної стійкості та безпеки, а також за підтримки Бюро ВООЗ в Україні та ЮНІСЕФ.

«Важливо було дізнатися, що стійкість багатьох народів – у спільній дії і в бажанні допомогти іншим. Дякую всім країнам, що поділилися цими безцінними знаннями, які походять із самого серця та душі ваших народів», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді України презентувала українську сторінку словника – термін «софійність», який українські науковці запропонували як концепцію, що поєднує волю до життя, силу до боротьби та мудрість до навчання. Софійність символічно пов’язана із Софією Київською – локацією, де відбувся шостий Саміт перших леді та джентльменів.

«Перше, з чого вона складається, – здатність бачити реальність цілісно, розумом і серцем водночас. Друге – здатність бачити сенс за поверхнею події. Не просто пережити важкий досвід і рухатися далі, залишивши його позаду, а справді прожити його – зрозуміти, що він змінив у нас, і взяти з нього те, що зробить наступний крок точнішим. Третє – вірність своїм цінностям. Четверте, найважливіше, – дія. Для мене софійність сьогодні – це те, як навіть після чергового російського обстрілу гуртуються люди, як сусіди без слів і закликів виходять допомагати рятувальникам та постраждалим, як енергетики та комунальники повертають світло й воду в розбомблені будинки, як учителі продовжують уроки, діти – навчання, дорослі продовжують працювати, щоб країна жила», – наголосила перша леді.

За словами Олени Зеленської, Україна в цьому виданні виступає не лише як країна, що ділиться власним досвідом проживання війни, а й як ініціаторка ширшої міжнародної розмови про те, як суспільства можуть вчитись одне в одного.

«Ми дійсно започаткували зовсім нову, унікальну практику: формуємо спільну мову стійкості у світі, щоб разом діяти в умовах невизначеності і при цьому вистояти й зберегти себе. І це лише початок. Запрошую науковців, університети, академічні спільноти та міжнародні інституції долучатися до формування великого наукового кластера зі стійкості. Разом ми можемо створити знання, які допоможуть усім нашим суспільствам і людям», – сказала перша леді.