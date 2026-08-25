США попросили Україну призупинити удари на час візиту директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа, який 25 серпня прибув до Москви.

Про це пише Axios.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф у вівторок відвідає Москву для переговорів з російськими чиновниками, повідомили два американських чиновники.

Це перша поїздка Реткліффа до Москви з моменту його вступу на посаду та візит найвищого рівня посадовця адміністрації Трампа до Росії з січня.

Напередодні поїздки Реткліффа США повідомили Україні, що високопоставлена ​​делегація їде до Москви, і попросили її призупинити удари до її від’їзду, повідомляє джерело, обізнане з цим питанням.

Реткліфф вилетів з Вашингтона в неділю урядовим літаком США до Латвії.

У вівторок Реткліфф вилетів з Риги, Латвія, до Москви на літаку C-17 ВПС США.



CBS першим повідомив про поїздку Реткліффа.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Москві приземлився військовий літак США – хто прилетів