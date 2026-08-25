До 35-ї річниці незалежності України в Галереї мистецтв МОІППО вперше відкрито виставку живопису міжнародного об’єднання художників «Спокуса – вибране».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці МОІППО, передає Інше ТВ.

Керівник міжнародного об’єднання художників «Спокуса» Олександр Ус розповів про твори, представлені в експозиції, та про неймовірні пригоди під час пленерних поїздок.

В експозиції представлено 32 роботи художників із різних куточків України: Андрія Іноземцева (м. Черкаси), Андрія Гука (м. Кривий Ріг), Миколи Іолопа (м. Запоріжжя), Володимира Колеснікова (м. Київ), Миколи Кочержука (м. Івано-Франківськ), Миколи Прокопенка (м. Одеса), Юрія Шаповала (м. Полтава), Олексія Кожекова (м. Київ), Миколи Пархоменка (м. Одеса), Юрія Писаря (м. Івано-Франківськ), Інни Пантелеймонової (м. Київ), Ігоря Хілка (м. Чернівці), Марії Тертичної (м. Київ), Нечай-Сороки (м. Тернопіль) та Віктора Шульги (Чернігівська область). Також на виставці можна побачити полотна миколаївських митців, членів НСХУ: Миколи Бережного, Олега Приходька, Дмитра Болякова, Юрія Гуменного, Тетяни Купцової та Дмитра Артима.

Об’єднання «Спокуса» займається організацією всеукраїнських та міжнародних пленерів і симпозіумів у різних куточках України, Туреччини, Грузії та інших країн. У цих заходах уже взяли участь понад 500 художників з України та з-за кордону. «Спокуса» має потужний інтернет-портал; також до видання підготовлено збірку робіт «СПОКУСА – ВИБРАНЕ», яка акумулювала в собі найкращі витвори митців з усіх регіонів України за останні 30 років і представляє зріз сучасного українського мистецтва.

Роботи художників є яскравим підтвердженням краси природи, унікальної архітектури міст і сіл нашої країни, а також свідченням таланту й любові авторів до України.

Виставка працюватиме до 22 вересня 2026 року.

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