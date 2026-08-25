Світовий океан встановив новий рекорд – 22 серпня його середня температура поверхні поза полярними регіонами досягла 21,1 °C. Дослідники пов’язують це з глобальним потеплінням, а також з посиленням явища Ель-Ніньйо в Тихому океані.

Цей рекорд має особливе значення, оскільки глобальна температура поверхні моря зазвичай досягає максимальних значень у березні та квітні – після літа в Південній півкулі, яка має значно більшу акваторію, ніж Північна.

Про це свідчать дані Служби зміни клімату Copernicus, пише Кореспондент.

Нове Ель-Ніньйо (природне потепління води близько до екватора) вже призвело до недостатньої кількості мусонних опадів в Індії, масштабних лісових пожеж в Індонезії та підвищення ризику пожеж в Австралії.

“Цей рекорд – ще один чіткий сигнал того, що океан зазнає дедалі більшого навантаження”, – прокоментувала докторка Саманта Берджесс зі Служби зміни клімату Європейського Союзу Copernicus (C3S).

Вона зазначила, що Ель-Ніньйо додає тепла кліматичній системі, але це відбувається на фоні десятиліть потепління, яке викликане людською діяльністю. Кількість днів з морськими хвилями спеки у світі з початку 1990-х років зросла більш ніж утричі.

Чому небезпечне потепління океану?

Потепління океану сприяє підвищенню рівня моря через теплове розширення води, що збільшує ризик повеней для прибережних територій та низинних острівних держав.

Вища температура океану також підсилює екстремальні погодні явища, оскільки тепліша морська вода віддає атмосфері більше енергії та водяної пари. Це може призводити до інтенсивніших опадів і сильніших штормів.

Крім того, океан поглинає більшість вуглекислого газу, що утворюється внаслідок спалювання викопного пального та вирубки лісів, і сприяє нагріванню планети. Однак тепліша вода зменшує ефективність поглинання CO₂ океаном. На думку вчених, це може ослабити один з найважливіших природних механізмів, що стримують глобальне потепління.

За словами Браяна О’Доннелла, директора глобального партнерства Campaign for Nature, для боротьби з рекордним потеплінням океану необхідно якнайшвидше зменшити викиди від спалювання викопних палив і посилити охорону морських і прибережних екосистем.

Він зазначив, що зарості ламінарії, мангрові ліси та болота поглинають вуглець, а коралові рифи захищають узбережжя від штормів і створюють відмінне середовище для морських організмів.

Дані Служби зміни клімату Copernicus охоплюють океани поза полярними регіонами. Арктика залишається найбільш швидко нагріваючим регіоном планети. Спостереження температури океану ведуться з 1979 року.