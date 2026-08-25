25 серпня в Києві відкрили офіс WINWIN EdTech Center of Excellence — національний центр розвитку освітніх технологій та інновацій.

У церемонії взяли участь Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, Президент Естонії Алар Каріс, Міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук, а також представники UNICEF, ESTDEV і Фонду «Східна Європа». Відкриття простору відбулося за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку (ESTDEV).

Про це повідомляє МОН України, передає Інше ТВ.

Центр об’єднує державу, бізнес, науку, освітян та міжнародних партнерів навколо створення й масштабування освітніх інновацій. Він працює як точка входу для українських і глобальних EdTech-рішень: допомагає тестувати їх, інтегрувати в систему освіти та розвивати український EdTech-сектор.

WINWIN EdTech Center of Excellence створений з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством освіти і науки України та за підтримки UNICEF і ESTDEV. Імплементаційний партнер — Фонд «Східна Європа». До розвитку Центру та його проєктів долучаються OpenAI, Google for Education, University College London та інші міжнародні партнери.

Під час відкриття керівниця Центру Оксана Матіяш представила команду, ключові напрями роботи та перші результати. До гостей також звернувся Президент Естонії Алар Каріс.

Над чим працює Центр

За перший період роботи Центр запустив низку українських і міжнародних ініціатив та долучився до них:

національне дослідження за підтримки OpenAI про використання штучного інтелекту українськими підлітками та його вплив на їхній добробут. Проєкт став єдиною українською ініціативою серед 12 переможців першої когорти EMEA Youth & Wellbeing Grant від OpenAI;

EduStars Circle — спільнота освітян-новаторів з різних регіонів України, які тестують нові технології, обмінюються практиками та створюють рішення для інших учителів;

пілот Matific в Україні — тестування цифрових інструментів для навчання математики, зокрема для учнів у прифронтових регіонах та в різних форматах навчання;

EdTech for Good у партнерстві з UNICEF — адаптація міжнародного підходу до оцінювання цифрових та ШІ-рішень в освіті до потреб української системи;

DEC Global AI in Higher Education Survey — міжнародне дослідження використання ШІ у вищій освіті, партнером якого в Україні став WINWIN EdTech Center of Excellence.

Як повідомляло Інше ТВ, Мінцифри запускає запускаємо перший національний рейтинг ШІ-моделей