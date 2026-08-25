Головний дипломат Ватикану заявив, що він та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили шляхи досягнення «тривалого та справедливого миру в Україні».

Про це пише Sky News.

Під час візиту до Москви архієпископ Пол Річард Галлахер заявив, що наголосив на важливості дипломатії та діалогу у складний, за його словами, час для міжнародних відносин.

Галлахер також закликав до припинення війни в Україні.

Після зустрічі Лавров заявив, що вони домовилися співпрацювати з гуманітарних питань щодо України, зокрема щодо возз’єднання дітей зі своїми родинами.