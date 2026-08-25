На Південнобузькому (Варварівському) мосту внаслідок ДТП з потерпілими та ремонтними роботами рух на ділянці ускладнено.

На місці працюють усі відповідні служби. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху.

Про це ввечері повідомили в УПП в Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Водіїв просять враховувати цю інформацію при плануванні поїздки, бути максимально обачними та обережними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху!

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