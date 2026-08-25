Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською провели шосту урочисту церемонію нагородження президентською відзнакою «Національна легенда України». Цьогоріч державну нагороду отримали 18 осіб: військовослужбовці, митці, музиканти, спортсмени, іноземні партнери та журналісти.

Під час церемонії Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто захищає державу на фронті, та тим, хто підтримує її в тилу і на міжнародній арені.

«Дякую вам за вашу роботу, за службу, за збереження життя. Дякую за захист. Ми також вдячні журналістам за те, що говорите творчою мовою… Завжди нам всім нагадуєте, що війна продовжується. Абсолютно дякую всім творчим людям. Ви — наша гордість. Ви — наша національна легенда», — наголосив глава держави.

Під час звернення до лауреатів президент окремо відзначив присутність американського актора та режисера Шона Пенна, який від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну:

«Шон Пенн на вручення “Оскара”, бачите, не прийшов. А на вручення “Національної легенди” — прийшов», — пожартував Зеленський.

Згідно з указом президента, за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, захисті Вітчизни, а також за вагомий внесок у розвиток національної культури, мистецтва, спорту та охорони здоров’я нагороджено:

Левка Лук’яненка (посмертно) — українського дисидента, правозахисника, Героя України (нагороду отримала дружина Надія Іванівна);

Сергія Кузьмінського (посмертно) — лідера рок-гурту «Брати Гадюкіни» (нагороду отримав учасник гурту Ігор Мельничук);

Павла Крахмальова, Михайла Лундіна, Ігоря Мельничука — музикантів рок-гурту «Брати Гадюкіни»;

Шона Пенна — американського актора, кінорежисера та сценариста;

Хосе Андреса — засновника благодійної організації World Central Kitchen, амбасадора United24 (США);

Аллу Мазур — ведучу телевізійної служби новин (ТСН) телеканалу «1+1»;

Ігоря Бєланова — найкращого футболіста Європи 1986 року;

Ростислава Лазаренка — полковника ЗСУ, Героя України;

Євгена Станковича — композитора, Героя України (нагороду отримала донька Рада Євгенівна);

Анатолія Куща — скульптора, народного художника України;

Тіберія Сільваші — художника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Анатолія Боричевського — директора ВП «Придніпровська ТЕС»;

Олександра Дзюбу, Антіна Рощіна, Асана Чарухова — офіцерів 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ ЗСУ;

Надію Яріш — старшу операційну медичну сестру медичної роти бригади НГУ «Азов».