Сьогодні Москву відвідав директор ЦРУ Реткліфф. Відомий аналітик, який веде канал Бути Чи зібрав все, що є зараз про це в інформаційному просторі. Отже:

The Wall Street Journal пише, що Реткліфф міг їздити до Москви у зв’язку з отриманою раніше американською розвідкою інформацією про підготовку РФ до мобілізації та можливої ​​ескалації проти НАТО.

Таку саму думку поділяють незалежний журналіст Майкл Вайсс і екс-замдиректора національної розвідки Бет Саннер.

Поки що це думки, а не інсайди. Тем не менше, наведу цитати.

WSJ: «Візит відбувається на тлі спроб США закінчити російську війну проти України, а також війну в Ірані, хоча мета візиту поки що не до кінця ясна. США раніше отримали інформацію про попередню підготовку Росії до можливої ​​мобілізації, а також плани перевірити рішучість Північноатлантичного альянсу. Аналітики вважають, що Реткліфф міг зустрітися з Путіним, щоб передати йому попередження».

Саннер (її цитує WSJ): «Може це потрібно, щоб сказати: “Ми знаємо, що ти збираєшся зробити, і краще тобі цього не робити. Також це може бути пов’язане із припиненням вогню в Ірані та спробами залучити когось ще до дискусії».

Вайсс: «Якби я робив ставку, я б сказав, що Реткліфф у Москві, щоб відмовити Росію від ескалації проти Європи/НАТО. Це пов’язано з розвідданими, якими США поділилися з поляками, балтами та скандинавами, і відбувається на тлі сплеску передбачуваних операцій ГРУ із саботажу, а також активності російських дронів».

Українські інсайдери Ukraine context та Юлія Забєліна пишуть, що Україна знала про підготовку візиту Реткліффа до Москви, у зв’язку з чим Вашингтон просив Київ не завдавати удару. “спецоперацією”.

Axios підтверджує, що США просили Україну не бити по Москві, поки Реткліфф не поїде.

Що це може бути за “спецоперація”?

Це вже мої припущення. 18-20 серпня НАТО проводило неоголошені навчання у Балтійському морі навколо Калінінградської області.

Про них писав Ігаль Левін:

У навчанні брали участь винищувачі Eurofighter Typhoon та F-35A, літаки ДРЛО E-3A Sentry, морські патрульні P-8A Poseidon, а також значну кількість літаків-заправників A330 MRTT, KC-135R та італійський KC-767.

За характером задіяних сил тренування були явно орієнтовані не тільки на звичайне патрулювання, але й на відпрацювання складних повітряних операцій із тривалою присутністю в повітрі, дозаправкою, радіолокаційним контролем та діями винищувачів на великій відстані від власних аеродромів.

Також пишуть, що, залишивши Внуково, Реткліфф не одразу полетів до Вашингтона, а зробив зупинку у Ризі. Але в Москву Реткліфф теж вилетів із Риги – можливо, це просто зручна точка пересадки.

Навіщо для візиту директора ЦРУ до Москви ганяли стратегічний військово-транспортний літак C-17

Візит до Москви директора американського Центрального розвідувального управління Джона Реткліффа став абсолютною несподіванкою, яку підкреслив навіть обраний для цього транспортний засіб, пише український ресурс Defence Express

Він прилетів до російської столиці на військово-транспортному літаку C-17 Globemaster III повітряних сил. Хоча міг скористатися одним з урядових літаків, наприклад, C-37 чи C-40, які є спеціальними версіями Gulfstream V та Boeing 737.

Зрештою, C-17 належить до класу стратегічних військово-транспортних літаків, бо він має максимальну злітну масу 265 тонни, з яких вантаж може становити до 77,5 тонни. При корисному навантаженні у 75 тонн він долає без дозаправки у повітрі близько 4400 км.

Тобто можливості цього літака значно перевищують потребу перевезення навіть директора ЦРУ разом з делегацією. Але він використовується, коли аеродром, на якому запланована, посадка небезпечний.

Наприклад, саме C-17 використовувався для перевезень американських високопосадовців до Афганістану. Зокрема, це пов’язано і з оснащенням літаків засобами протидії зенітним ракетам.

C-17 у Баграмі

Також цей літак використовується у випадках, коли необхідно перевезти транспорт для делегації. Вочевидь, це й стало причиною використання C-17, бо у Москві був помічений кортеж дипломатичних автомобілів у супроводі поліції.

Варто зазначити, що C-17 може перевезти навіть танк Abrams, а от звичайних чи броньованих автівок близько десятка. Водночас єдине логічне пояснення, чому неможливо було використати транспорт посольства США у РФ – питання безпеки.

Таким чином, візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви пройшов в умовах, коли у Вашингтоні доволі тверезо оцінюють всі можливі ризики та намагаються убезпечити своїх високопосадовців доступними засобами.

Водночас офіційна мета візиту американської делегації поки так і залишилається невідомою. Але візит був доволі коротким: C-17 приземлився у Москві близько 10:00 за місцевим часом, а вилетів назад близько 19:00.