Як повідомляло Інше ТВ, працівниками відділу охорони культурної спадщини управління з питань культури Миколаївської міськради 15 липня 2026 р. було виявлено факт проведення самовільних робіт на головному фасаді пам’ятки архітектури місцевого значення «Церква Касперівської Божої матері.1904-1916 р.р» – роботи з опорядження фасадних поверхонь – без відповідного дозволу органу охорони культурної спадщини.

У Миколаївській єпархії ПЦУ кажуть, що вимушені робити поточний ремонт – грошей на реставрацію немає, але храм треба рятувати.

Про це йдеться у листі Митрополита Миколаївського і Богоявленського Володимира, оприлюдненого 25 серпня на фейсбук-сторінці Миколаївської єпархії ПЦУ, передає Інше ТВ.

«Споруда храму знаходиться у важкому стані. Колони храму отримали тріщини як зі сторони Центрального проспекту, так і з вулиці Кропивницького. Зовнішня камяна стіна від впливу зовнішнього середовища зазнала пошкоджень, при очищенні камінь сиплеться, утворюються провалини, тому їх необхідно заміняти іншими.

За період експлуатації храму як кінотеатру і клубу в період войовничого атеїзму храм зазнав значних руйнувань: зруйновані всі куполи та дзвіниця, знищені розписи всередині храму, зроблені бокові входи до клубу за рахунок демонтажу частини стіни і т.д. Вплинули і наслідки війни: вибухи неподалік сприяли пошкодженню покрівлі храму осколками ракети, утворенню тріщин на стінах, обвалилася частина стелі. Дякувати Богові, що не було людей, а то могли бути жертви.

Громада Кафедрального собору вболіває за стан храму. Проводяться ремонтні роботи згідно технології», – йдеться в листі Митрополита Володимира.