Під час моніторингу працівниками відділу охорони культурної спадщини управління з питань культури Миколаївської міськради 15 липня 2026 р. було виявлено факт проведення самовільних робіт на головному фасаді пам’ятки архітектури місцевого значення «Церква Касперівської Божої матері.1904-1916 р.р» (пам’ятку занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України під охоронним № 188-Мк відповідно до Наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 18.04.2022 №143), а саме роботи з опорядження фасадних поверхонь без відповідного дозволу органу охорони культурної спадщини.

Як повідомили у відділі, на момент огляду було розпочато роботи по шпаклюванню автентичного історичного каменю (мурування), що призводить до приховування, зміни та можливого пошкодження елементів предмета охорони пам’ятки і взагалі являється прямим порушенням вимог ст. 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (заборона зміни пам’яток та їхніх частин), ст. 26 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (обов’язковість отримання письмового дозволу на проведення робіт).

«Керуючись законодавчими повноваженнями, 15.07.2026 представникам релігійної громади Православної церкви України було вручено припис про негайне припинення будь-яких будівельних, ремонтних, опоряджувальних робіт (зокрема шпаклювання та фарбування) на фасаді об’єкта культурної спадщини до моменту розроблення, погодження у встановленому порядку науково-проєктної документації та отримання офіційного дозволу уповноваженого органу у сфері охорони культурної спадщини-управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА. Одночасно направлено офіційне повідомлення до вищого органу охорони культурної спадщини про порушення пам’яткоохоронного законодавства.

17.07.2026 до відділу охорони культурної спадщини власник пам’ятки звернувся для надання висновку на проведення ремонтних робіт на фасаді пам’ятки, надавши лише технологічну карту на локальний ремонт та гідрофобізацію кам’яного фасаду пам’ятки архітектури, а не науково-проектну документацію на реставрацію.

У наданні погодження було відмовлено у зв’язку з тим, що по факту вже здійснювалась саме реставрація фасаду пам’ятки за відсутністю науково-проектної документації, затвердженою відповідно до законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Нажаль, це не перший випадок в місті Миколаєві, коли власники будівель – пам’яток культурної спадщини грубо порушують законодавство у цій сфері. Прикро висвітлювати такі факти, особливо тоді, коли і так ворог знищує обстрілами наші архітектурні та історичні об’єкти», – зазначають у відділі охорони культурної спадщини управління з питань культури Миколаївської міськради.

Як повідомляло Інше ТВ, Що ворог не добив. У Миколаєві чоловік віп-чиновниці і соратниці мера демонтував частину пам‘ятки архітектури (ФОТО)