Європейський футбольний союз (УЄФА) повідомив, що бойкотуватиме турніри ФІФА у разі продажу частки прав на чемпіонат світу та інші змагання приватним інвесторам.

У четвер, 30 липня, УЄФА на своєму офіційному сайті оприлюднив заяву від імені організації та 55 національних членів-асоціацій (включно з Україною), в якій категорично відкидається пропозиція ФІФА щодо передачі часток на чемпіонат світу та інших турнірів приватним інвесторам.

В УЄФА наголосили: якщо ФІФА не відмовиться від своїх планів, то вони не братимуть участі у жодних її турнірах. Крім цього, в організації вимагають скасування пропозиції ФІФА щодо залучення приватних інвесторів та надання юридичних гарантій недопущення подібних ідей у майбутньому, передає ТСН.

“УЄФА і 55 асоціацій, які входять до нього, єдині в своїй думці. Ми одноголосно та беззастережно відкидаємо пропозицію ФІФА щодо передачі прав власності на чемпіонат світу та інші змагання ФІФА приватним інвесторам.

Чемпіонат світу не можна розглядати як інвестиційний продукт. Це одна з найбільших спортивних спадщин футболу. Вона створювалося протягом поколінь гравцями, національними командами та вболівальниками з усіх континентів. Жодна його частина не повинна бути передана приватним інвесторам. Чемпіонат світу не продається.

Неприпустимо і безвідповідально, що пропозиція, яка має настільки важливе значення для футболу, була розроблена таємно і доведена до схвалення без змістовних консультацій з тими, кому доручено керувати грою. Це не просто глибока помилка керівництва, а відмова ФІФА від своїх обов’язків як охоронця світового футболу.

Національним футбольним асоціаціям по всьому світу тепер висунуто ультиматум: або змиритися з незворотним захопленням найбільших футбольних змагань, або зазнати наслідків. Це не “демократичне рішення”, а управління залякуванням — акт примусу, негідний установи, якій довірено управління глобальним футболом.

Та наша незгода виходить далеко за межі простого дотримання процесуальних норм. У той момент, коли зовнішні інвестори набувають частки власності у змаганнях ФІФА, футбол змінюється назавжди. Комерційна вигода стає постійним обов’язком. Очікування інвесторів стають щоденним тиском.

З цього моменту кожне рішення, що стосується міжнародного календаря, кожне рішення щодо формату змагань та кожне рішення, що визначає майбутнє футболу, більше не керується тим, що найкраще служить грі, а тим, що найкраще слугує інтересам акціонерів.

Такої моделі немає місця у світовому футболі. Майбутнє футболу не може визначатися очікуваннями тих, чиє першочергове завдання — максимізувати фінансовий прибуток. Інтереси національних асоціацій, ліг, клубів, гравців та вболівальників також не можуть підкорятися прибутку інвесторів. Футбол не може закладати своє майбутнє заради фінансової вигоди.

Позиція Європи зрозуміла. Ми ніколи не надамо цій моделі легітимності. Ніхто не має морального права продавати те, що він лише зберігає у довірчому управлінні для наступного покоління.

У результаті сьогоднішнього обговорення жодна національна збірна УЄФА не братиме участі в жодному змаганні ФІФА доти, доки ці пропозиції залишаються чинними, якщо тільки від цієї пропозиції не буде повністю відмовлено і не будуть надані обов’язкові гарантії того, що ФІФА ніколи більше не відкриє свого управління чи змагання для приватної власності.

Ніхто не повинен мати жодних сумнівів: УЄФА та його національні асоціації рішуче протистоятимуть цим планам. Бувають моменти, коли інститути оцінюються не тому, що вони готові прийняти, а тому, на які компроміси вони відмовляються йти. Це один із таких моментів.

Деякі речі просто надто важливі, щоб їх продавати. Чемпіонат світу з футболу FIFA належить футболу. Так завжди буде. І доки Європа має свій голос, він ніколи не буде проданий”, — йдеться в офіційній заяві.

Раніше видання The Times повідомило, що президент ФІФА Джанні Інфантіно планує продати частки в чемпіонаті світу приватним інвесторам.

План передбачає, що новостворена компанія контролюватиме чоловічий та жіночий Мундіалі. Частки у ній будуть розподілені між ФІФА, приватними інвесторами та національними асоціаціями-членами ФІФА.

За інформацією джерела, щодо цього проєкту вже проводилися консультації з людьми, близькими до адміністрації президента США Дональда Трампа.

У ФІФА підтвердили, що інвестиційну групу, ймовірно, очолить компанія Thrive Capital, яка заснована Джошуа Кушнером — молодшим братом зятя Дональда Трампа.

Кожній національній федерації за планом буде відведена частка, попередньо оцінювала у 20 мільйонів доларів. Асоціації можуть розпоряджатися нею на власний розсуд, зокрема продавати задля збільшення доходів.

Очікується, що після завершення наступного президентського терміну на чолі ФІФА Інфантіно може обійняти у компанії керівну роль “комісара”. Його зарплата може бути близькою до 64 мільйонів доларів, які отримує керівник ліги НФЛ з американського футболу, — це вдесятеро більше, ніж його доходи за останній фінансовий рік на посаді президента ФІФА.