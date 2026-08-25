У Львові розпочинають ексгумації польських солдатів, загиблих на початку Другої світової війни. Експерти польського Інституту національної пам’яті проведуть роботи на колишньому цвинтарі в Голоску.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Домініка Семінська з Бюро пошуку та ідентифікації Інституту національної пам’яті пояснює, що ексгумації стосуватимуться солдатів, які загинули в оборонних боях проти німців у 1939 році.

«Роботи триватимуть до жовтня. Нам потрібно близько шести тижнів. Розраховуємо знайти понад сотню солдатів, які там поховані. Пошукові роботи ми провели у 2019-му. А цього року отримали згоду на проведення ексгумації», — каже Домініка Семінська.

Заходи включатимуть археологічні розкопки та документування могил, ексгумацію останків, антропологічне дослідження та збір матеріалів для подальших досліджень, включаючи генетичне тестування. Також будуть задокументовані та захищені предмети, знайдені разом із останками, які можуть допомогти у встановленні особи загиблих і реконструкції обставин їхньої смерті та поховання.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна не отримала ще жодного дозволу на ексгумаційні та пошукові роботи в Польщі – Посол