Федоров не сказав саме ці слова – що без нього Україна програє, але ци випливає з усього сказаного ним до звільнення і сьогодні. Отже, про що йдеться.

-Україна, схоже, повільно програє війну проти Росії, – заявив агентству Reuters відсторонений міністр оборони Михайло Федоров, попереджаючи, що у Києва є кілька місяців, щоб прийняти ключові рішення, необхідні для зміни ситуації на свою користь.



Федоров, молодий реформатор, чиє звільнення минулого місяця викликало тижні протестів, заявив, що Україні бракує загального бачення того, як виграти чотирирічний конфлікт, і її гальмує нездатність до інновацій.



В інтерв’ю він сказав, що вкорінена корупція та мережі патронажу, а також відсутність політичної незалежності в державних установах також стримують країну.



-Я думаю, що зараз настав переломний момент, який визначить нашу майбутню траєкторію, але схоже, що ми поступово, повільно програємо, – сказав Федоров, помітно відхиляючись від офіційної риторики Києва.

Україна все ще має «всі шанси» перемогти, але терміново потребує плану припинення війни, додав він.

У відповідь на коментарі Федорова, адміністрація президента України заявила, що він позитивно ставився до ведення війни, коли був у міністерстві, і єдине, що змінилося, це його особистий статус.

ВІДСУТНІСТЬ ПЕРЕХОПЛЮВАЧІВ ЗАВАЖАЄ УКРАЇНІ

Росія щомісяця обстрілює українські заводи та склади десятками балістичних ракет, які Україна здебільшого не може збити, оскільки перехоплювачів вичерпується. Хоча Росія завойовує менше позицій, ніж минулого року, вона все ще повільно просувається вперед на Донбасі, тоді як розріджені піхотні бліндажі на передовій України укомплектовані переважно немотивованими призовниками.

Україна, у свою чергу, посилила власні атаки безпілотників та ракет углиб Росії, вразивши деякі ключові військові заводи, завдавши серйозної шкоди нафтопереробним заводам та створивши загальнонаціональний дефіцит палива.

Опитування, проведене наприкінці липня, показало, що 82% українців вважають, що Україна переможе, хоча більшість очікувала, що бойові дії триватимуть до 2027 року або пізніше.

35-річного Федорова звільнили через шість місяців після його призначення, оскільки він нібито ініціював реформи у сфері закупівель та мобілізації, які поставили його на шлях зіткнення з військовим істеблішментом та політичними конкурентами.

Минулого тижня він сколихнув українську політику, ставши першою великою політичною фігурою, яка вимагала проведення виборів у воєнний час, засуджуючи «системну» кризу управління.

В інтерв’ю в понеділок він наголосив на важливості розробки автономних дронів, керованих штучним інтелектом, дешевих ракет-перехоплювачів для зупинки повітряних атак Росії та власної програми балістичних ракет України для зміни ходу війни.

Українські виробники вже працюють над цими технологіями, але Федоров сказав, що країні потрібна спільна стратегія для максимізації їхнього ефекту після розгортання.

Він виклав бачення лінії фронту, покритої електронними датчиками для виявлення ворогів, з дронами на землі та в повітрі, щоб мінімізувати присутність людини.

«Вже існують технології, які могли б повністю зупинити росіян, але наша відсутність бачення… означає, що ми їх не застосовуємо», – сказав він.

Федоров розкритикував «втрачений потенціал» та неефективність української держави, яка, за його словами, функціонує з «ефективністю 5%».

ГРА ЗВИНУВАЧЕННЯ У ДЕФІЦИТІ БЮДЖЕТУ

Федоров каже, що цього року він був рушійною силою кампанії з використанням безпілотників, спрямованої на боротьбу з російським паливом та військовою логістикою в окупованій частині півдня України, що спричинило проблеми для московських сил на передовій.

Він сказав, що ще є кілька місяців можливостей для просування цієї операції, спрямованої на ізоляцію окупованого Росією Криму, перш ніж Росія з’ясує, як реагувати на тактику України.

Ця ударна кампанія була значним фактором у зміні наративів щодо перспектив України.

Федоров раніше заявляв, що успіху кампанії сприяло його рішення перенести витрати на ранній етап, які були заплановані на другу половину 2026 року.

Президент Володимир Зеленський — колишній політичний покровитель Федорова, який став його суперником, — заявив на вихідних, що перенесення витрат на ранній етап залишило діру в бюджеті міністерства в розмірі 27 мільярдів доларів, для якої залежна від донорів Україна не має рішення.

Федоров сказав, що не має уявлення, звідки у Зеленського взята ця цифра, стверджуючи, що його міністерство розробило план витрат, який спирався на економію від нових тендерів на закупівлі та міжнародну підтримку.

Федоров стверджував, що коли він прийшов до Міністерства оборони, то виявив, що керівників департаментів призначено за дорученням українських оборонних компаній для лобіювання їхніх інтересів.

«До кінця року дефіцит бюджету за нашим планом становив близько п’яти мільярдів доларів, і ми знали, звідки його візьмемо», — сказав він. «Можливо, план змінився, і з’явилися нові проекти, які потребують такого бюджету».

ЗАКЛИК ДО ВИБОРІВ

Заклик Федорова до виборів був зустрінутий з обуренням багатьма українцями, а опитування постійно показують низький ентузіазм щодо виборів воєнного часу.

Зеленський засудив передвиборчий заклик Федорова, стверджуючи, що він може зруйнувати Україну в боротьбі з Росією.

З моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року в Україні діє воєнний стан, який забороняє вибори з міркувань безпеки. Президент заявив, що Федорова можуть підштовхувати зовнішні сили до заклику до виборів. Федоров рішуче це заперечив.

Хоча існують величезні логістичні труднощі з проведенням виборів у воєнний час, Федоров сказав, що Україна знайде інноваційні рішення. Однак, він сказав, що ще зарано говорити про те, чи балотуватиметься він на посаду президента.

Тим часом Федоров планує розподілити свій час між прагненням відновити виборчий процес в Україні та проектами, зосередженими на інноваційних військових технологіях, включаючи інвестиційний фонд, для якого він планує залучити капітал під час майбутньої поїздки до США.