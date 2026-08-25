У вівторок Канада відповіла введенням відповідних мит на щорічний імпорт з США на суму близько 20 млрд доларів та запровадила заходи підтримки для підприємств і працівників, повністю компенсувавши останні мита Вашингтона «долар за долар».

Про це пише Reuters, передає Інше ТВ.

Згідно з заявою уряду, контрмита на американські товари набудуть чинності 8 вересня і передбачають ставки 15%, 25% та 50% на близько 700 видів продукції, що імпортується з півдня від кордону.

Нові 50-відсоткові мита президента США Дональда Трампа на канадський імпорт на суму 20 млрд доларів набули чинності в суботу після того, як переговори між двома країнами зайшли в глухий кут.

Нові мита у відповідь знаменують новий мінімум у відносинах між давніми союзниками, а раніше у вівторок Трамп пригрозив перейменувати озеро Онтаріо, яке розташоване на території обох країн, на «Озеро Америка».

«Наші мита у відповідь у розмірі «долар за долар» і «ставка за ставку», а також багатомільярдний пакет підтримки захистять робітників, фермерів, сім’ї та підприємства», — заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Білий дім та Торговий представник США не відразу відповіли на запит про коментар.

Канада ввела 50-відсоткові мита на сталь, алюміній, меблі та одяг, встановила 25-відсоткові мита на сир, побутову техніку та деякі морепродукти, а також 15-відсоткові мита на електроніку та інструменти, повідомив журналістам представник канадського уряду.

Нові мита Трампа мають відносно вузьку сферу застосування і зачіпають приблизно 5% канадського експорту до Сполучених Штатів. Однак аналітики у сфері торгівлі зазначають, що вони можуть мати серйозні, локалізовані наслідки для деяких галузей, які й без того перебувають у скрутному становищі, таких, як виробництво дерев’яних виробів, зокрема виробництво кухонних шаф.

Канадські мита у відповідь, розраховані на основі торговельних показників 2024 року, поширюються на товари, що становлять майже 4,5% канадського імпорту зі Сполучених Штатів.

Міністр промисловості Мелані Жолі заявила, що контрмита насамперед спрямовані на захист канадських підприємств, але також мають на меті чинити політичний тиск перед тим, як американці проголосують на проміжних виборах 3 листопада.

«Ми маємо переконатися, що конкуренти не матимуть доступу до канадського ринку на кращих умовах, ніж їхні власні… товари, і саме тому роздрібні продавці мають демонструвати, що ці товари походять із Канади, — сказала вона. – По-друге, ми також націлюємося на товари, які призначені для окремих штатів США, тож ми діємо розсудливо та стратегічно, чинячи політичний тиск, і саме тому вважаємо, що зараз це правильний крок».

Канадські мита також поширюватимуться на деякі готові харчові продукти, парфуми та засоби гігієни, пластмаси, пиломатеріали, целюлозу та паперові вироби, килими та одяг.

Згідно з урядовими документами, до переліку також входять промислові товари, зокрема залізо та сталь, алюміній, ручні інструменти та інші металеві вироби, машини та електрообладнання, а також залізничні локомотиви, мотоцикли, меблі та ігрове обладнання.

Канада також оприлюднила пакет заходів на суму 7,5 млрд канадських доларів, що передбачає підтримку малих та середніх підприємств, механізм фінансування грошових потоків компаній та допомогу працівникам, які опинилися в зоні ризику через введення нових мит. Федеральний кредитор — Банк розвитку бізнесу Канади — надасть частину підтримки постраждалим підприємствам у вигляді безвідсоткових позик на суму від 2,5 млн до 5 млн канадських доларів.

Жолі зазначила, що підприємства не будуть зобов’язані здійснювати виплати протягом 36 місяців — періоду, який триватиме до кінця терміну повноважень адміністрації Трампа.

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