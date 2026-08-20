Україна систематично видає дозволи на проведення ексгумаційних та пошукових робіт у місцях пам’яті, однак сама місяцями чекає на аналогічні рішення від варшавської сторони.

Про це заявив посол України у Польщі Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю RMF 24.

Дипломат наголосив, що Київ не чинить перешкод для польської сторони та діє через робочу групу. Натомість українська сторона стикається з бюрократичними перепонами.

“Я б закликав польську сторону видати хоча б один дозвіл на пошукові роботи в Польщі”, – підкреслив Боднар.

За його словами, Україна вже кілька місяців намагається отримати погодження бодай для однієї локації, однак щоразу одержує відмови чи обмеження з боку офіційної Варшави.

Відновлення пошуків та контекст подій

Перед цим в Українському інституті національної пам’яті сповістили про завершення ексгумації останків жертв Другої світової війни на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Волинській області.

Міжвідомча співпраця триває на тлі складної спільної історії:

У роки Другої світової війни на Волині відбувалися взаємні етнічні чистки за участю УПА з української сторони та Армії Крайової й інших формувань – з польської.

Історичні події дістали назву Волинська трагедія (у польській історіографії – Волинська різанина).

Оцінки кількості загиблих різняться – жертвами чисток стали від 25 до 100 тисяч поляків та від кількох тисяч до 24 тисяч українців.

Як повідомляло Інше ТВ, Польща поставила умову для євроінтеграції – Україна має визнати Волинську трагедію геноцидом поляків