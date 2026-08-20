НАБУ та САП викрили схему рейдерського захоплення учасниками злочинної організації об’єктів нерухомості та інших активів юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності.

Про це розповідається в новому відео НАБУ та САП під назвою «Операція «Феміда».

До масштабної рейдерської схеми могли бути залучені чинний та колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента, Мін’юсту, судді та хакери.

За даними слідства, учасники організації восени 2025 року незаконно заволоділи активами підприємств на понад 248 млн грн, а в травні 2026 року намагалися отримати контроль над київською нерухомістю вартістю понад 207 млн грн.



В одному з епізодів йшлося про об’єкти в центрі столиці вартістю понад 500 млн грн.



Для реалізації схем, за версією слідства, залучали хакерів, використовували підроблені документи й судові рішення, злам державних реєстрів, фіктивні борги та вплив на розгляд скарг у Мін’юсті. НАБУ також оприлюднило записи розмов, у яких фігуранти обговорюють гроші за потрібні рішення та контроль над підприємствами.



Також слідство встановило фінансування схеми щонайменше на 514 тисяч доларів. Розслідування триває.

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