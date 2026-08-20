Підміна продуктів для військових, ухилення від служби та незаконне збагачення на 26 млн грн: судитимуть майора ДШВ та його підлеглу.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальні акти стосовно начальника продовольчої служби однієї з військових частин ДШВ ЗСУ – майора, та його підлеглої, діловода цієї ж служби.

Майору інкримінують низку кримінальних правопорушень, зокрема одержання неправомірної вигоди, шахрайство, ухилення від військової служби, незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Його підлегла обвинувачується у наданні неправомірної вигоди.

За даними слідства, у червні 2025 року майор отримав від підлеглої 10 тис. доларів США за використання службового становища для підміни продуктів харчування, призначених військовослужбовцям. Замість помідорів постачали огірки, а замість яблук – апельсини. При цьому в документах зазначалися інші найменування продукції.

Крім того, упродовж 2024–2025 років він 83 доби ухилявся від проходження військової служби в умовах воєнного стану. Вводячи командування в оману, після відпусток за кордоном повідомляв про нібито повернення до частини, хоча фактично ще перебував за межами України. В інших випадках без законних підстав знаходився в Хмельницькій та Одеській областях.

Унаслідок цього йому безпідставно нарахували понад 549 тис. грн грошового забезпечення та додаткової винагороди, якими він розпорядився на власний розсуд.

Також встановлено, що у 2023–2025 роках майор набув активи загальною вартістю 26,2 млн грн, законність походження яких не підтверджено. Серед них — BMW X6 M, дві квартири у Дніпрі, паркомісце, право довгострокової оренди об’єкта на Балі, а також брендований одяг та аксесуари.

Окремо слідство встановило, що він витратив 4,1 млн грн на подорожі до Перу, США, Японії, ОАЕ, Колумбії, Гаваїв, Бора-Бора, Аргентини, а також круїз до Антарктиди.

Водночас у декларації за 2023 рік він не вказав видатки на 8,9 млн грн, а за 2024-й – на 18,2 млн грн.

Під час обшуків у майора вилучили понад 51 тис. доларів США, 2,1 тис. євро та 201 тис. грн, документи на елітну нерухомість, автомобілі, колекцію брендового одягу, взуття й аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США.

У його підлеглої вилучено розписки на 20 тис. доларів США, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.

5 лютого 2026 року майора затримали. За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його підлеглій – особисте зобов’язання.

Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі, його підлеглій – до 4 років.