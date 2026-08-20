Вчора, 19 серпня, приблизно о 20:20, на регульованому перехресті вулиць Київської та Одеської у Вознесенську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Daewoo Lanos під керуванням 27-річного водія, Hyundai Ioniq, яким керувала 52-річна жінка, та велосипедиста.

Внаслідок автопригоди чоловік, який пересувався на велосипеді та, попередньо, перебував у стані сп’яніння, із тілесними ушкодженнями був доставлений до медичного закладу, де згодом він помер.

Наразі поліцейські зʼясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та встановлюють особу загиблого, повідомили в поліції Миколаївської області.

Чоловік на вигляд 40-45 років, коротке темне волосся, коротко стрижена борода та вуса, на обох руках має великі татуювання із зображенням павука та сови, на шиї нитка з дерев’яним хрестиком. Був одягнений у футболку та шорти.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління звертається до громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, або про особу загиблого, звернутись за телефонами: 099-725-23-00 або 102.

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