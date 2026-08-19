Дорожньо-транспортна пригода у селі Калинівка сталась сьогодні, 19 серпня, близько 18:10. Керуючи автомобілем ВАЗ-2107, 60-річний чоловік допустив зіткнення із мопедом Suzuki під керуванням 59-річного водія. Внаслідок пригоди керманич мопеда отримав тілесні ушкодження. Наразі він перебуває у медзакладі під наглядом лікарів.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Поліцейські встановили, що водій ВАЗівки має ознаки сп’яніння. За результатами освідування у медичному закладі у нього виявили 2,97 проміле алкоголю.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, попередньо, за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

60-річного водія автомобіля слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та наразі з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Поліцейські відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про подію, звернутися за телефонами: 063 145 17 33 або на спецлінію 102.

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