За першу половину серпня Україна експортувала 794 тисячі тонн агропродукції – близько 30% потенціалу.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, інформують в Міністерстві АПК.

Альтернативна логістика вже подорожчала щонайменше на $50 за тонну. Це безпосередньо впливає на доходи аграріїв, закупівельні ціни та конкурентоспроможність української продукції на світових ринках.

У 2026 році очікується близько 80 млн тонн зернових та олійних культур, з яких близько 60 млн тонн потенційно будуть доступними для експорту.

«Навіть за максимальної мобілізації альтернативних маршрутів без повноцінної роботи портів Великої Одеси Україна зможе експортувати орієнтовно 2-2,5 млн тонн на місяць. Це дозволить забезпечити лише близько половини необхідних річних обсягів», – зазначив Тарас Висоцький..

Один із найближчих пріоритетів – забезпечити аграріїв ресурсом для проведення посівної озимих культур. Йдеться приблизно про 7 млн гектарів.

Ще один виклик – зберігання врожаю. За нинішніх темпів експорту до листопада потенційний дефіцит потужностей може становити 8–11 млн тонн.

Тому Мінагрополітики спільно з міжнародними партнерами працює над забезпеченням тимчасових потужностей для зберігання, зокрема зернових рукавів. Пріоритет – малі та середні виробники, особливо з прифронтових територій.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна може недоотримати €10,8 млрд від експорту агропродукції через блокування портів (ФОТО)