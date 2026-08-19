Уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного Сенс Банку. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку.

Інші посадові особи банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування повинні понести аналогічну відповідальність.

Про це 19 серпня ввечері повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Інше ТВ.

«Оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції. Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи», – зазначив очільник Уряду.

Як повідомляло Інше ТВ, обидва діяча стали фігурантами справи Операція «Форест Гамп» – продовження «Мідас»: як ОП, нардепи і керівники «Сенс Банку» “відмили” 150 млн.грн. для застави Галущенка (ВІДЕО)