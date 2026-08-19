«НАБУ та САП у межах спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 млн.грн. готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі «Мідас»».

Про це на відео НАБУ про спецоперацію «Форест Гамп» говорить детектив Михайло Роанюк, передає Інше ТВ.

До схеми причетні заступник керівника Офісу Президента України, колишній народний депутат, голова правління та голова наглядової ради державного “Сенс Банку”.

За даними слідства, у червні 2026 року вони отримали фактичний контроль над банком, щоб проводити через підконтрольні фірми суми в обхід фінансового моніторингу.

Також під час розслідування зафіксовано факти спроб втручання та впровадження підконтрольних осіб до НАБУ й інших правоохоронних органів. Усім учасникам оголошено підозру за ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання коштів).

Як повідомляло Інше ТВ, Ексміністр Галущенко був ключовим у схемі відкатів в Енергоатомі, – НАБУ (ВІДЕО)