За результатами січня – липня 2026 року платниками Миколаївщини сплачено до місцевих бюджетів 105,9 млн грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на 4,5 млн грн більше, ніж за сім місяців минулого року, – повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Зростання надходжень акцизного податку свідчить про важливість легальної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. За умови дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства, зокрема щодо наявності ліцензій та застосування РРО/ПРРО, місцеві бюджети отримують додатковий фінансовий ресурс для розвитку громад.

Нагадуємо, що з кожної одиниці проданого алкогольного напою п’ять відсотків акцизного податку надходять до скарбниці міста, або об’єднаної територіальної громади. Звітним податковим періодом для платників акцизного податку є календарний місяць.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області наголошують: споживачам варто бути уважними під час придбання підакцизної продукції. Якісний та легальний алкоголь повинен мати марку акцизного податку встановленого зразка, а продавець – відповідну ліцензію на право торгівлі.

Податкова служба Миколаївщини висловлює подяку усім суб’єктам господарювання, які працюють легально та забезпечують наш регіон бюджетними надходженнями.