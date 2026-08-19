Пропагандисти поширили згенерований ШІ відеофейк про бійця 118-ої бригади ЗСУ, який нібито перейшов на бік рф.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

росіяни взяли оригінальне відео бійця 118-ої ОМБр Івана Демченка на позивний «Хрест» з його акаунта в TikTok і наклали згенеровану ШІ озвучку, яка до того ж звучить неприродньо. Перевірка відео за допомогою спеціальних інструментів також засвідчила використання у ньому технологій дипфейк.

Спростували брехню окупантів й у 118-ій бригаді, зазначивши, що подібні маніпуляції свідчать лише про безсилля росіян на фронті.

Не маючи чим хвалитися в реальності, пропагандисти малюють вигадані перемоги і поширюють такі примітивні фейки, зазначили у ЦПД.