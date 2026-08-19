Корабельний районний суд міста Миколаєва визнав місцевого жителя винним у державній зраді і позбавив його волі на 15 років.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 12 серпня.

За матеріалами справи, обвинувачений був підписаний на низку проросійських телеграм-каналів і писав там коментарі. У подальшому він вступив у переписку з адміністратором одного з каналів і в листопаді 2025-го та в січні 2026 року передав йому інформацію про розташування Збройних Сил України. Зокрема, написав, що особовий склад мобільної вогневої групи перебуває на території масового відпочинку і що бачив колону військової техніки на певній ділянці дороги. Згідно з відповіддю військового комендант, мобільні вогневі групи дійсно виконували в тій місцевості бойові завдання з прикриття повітряного простору.

У телеграм-каналі були повідомлення від адміністраторів, що вказували на координацію ними агентурної мережі (цит. мовою оригіналу): «Добрый день, мы из русского города Николаева… Наше сопротивление вполне нормально себя чувствует в Николаеве. Парни (и девушки) выполняют такую работу, что… Начинаешь насвистывать: “Наша служба и опасна и трудна…”». Для учасників розміщувалися поради щодо конспірації, зокрема, читати канал без підписки і потім чистати кеш.

Адміністратора ідентифікували як Сергія Лєбєдєва, котрий у російських ЗМІ позиціонує себе як координатор «Миколаївського підпілля». Раніше він був співробітником так званого Управління гуманітарних операцій «Луганської народної республіки», а наприкінці 2021-го створив у Telegram канал «Лохматый Z Николаев» для місцевих жителів із проросійськими поглядами. У 2024 році Лєбєдєва в Україні заочно засудили за держзраду.

У судовому засіданні чоловік сказав, що провину визнає, але дав показання, в яких по суті спростував вчинення державної зради. Він розповів, що почав спілкуватися з Лєбєдєвим, як із громадянином України, який мав колись відношення до Миколаєва, і їхня переписка справді була переважно на політичні теми. Але запевнив, що про розташування ЗСУ нічого не знав і відомості спеціально не збирав. Він справді надіслав ті повідомлення, але нібито не мав мети спричинити шкоду ЗСУ і пояснює свої дії дурістю. Сказав, що не розумів звʼязку Лєбєдєва зі спецслужбами РФ та його підривної діяльності проти України. Тому просив про наймʼякіше покарання, зіславшись на щире каяття та визнання провини, а також сприяння слідству.

Однак суд вважає, що обвинувачений цілком усвідомлював із ким спілкується і яку інформацію передає. Про це свідчать і застосовані ним заходи конспірації, зокрема автоматичне видалення повідомлень протягом трьох діб. Опубліковані особисто обвинуваченим дописи також не залишають сумнівів щодо його проросійських поглядів.

Те, що обвинувачений контактував із громадянином України, не спростовує державну зраду.

У 2024 році Верховний суд у своїй постанові в іншій справі зазначив, що «представником іноземної держави не обовʼязково має бути іноземець чи особа без громадянства, а і громадянин України». І поширення інформації про переміщення озброєння і особового складу ЗСУ, з метою передачі її представнику держави-агресора, має кваліфікуватись як державна зрада.

За матеріалами справи, чоловік до кримінальної відповідальності раніше не притягувався, неодружений, дітей не має, працював за наймом без оформлення трудових відносин.