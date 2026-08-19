За процесуального керівництва прокурорів Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області повідомлено про підозру директорці приватного підприємства.

Їй інкримінують привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, а також службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає Інше ТВ.

За даними слідства, у 2025 році підрядник ремонтував вуличне освітлення у селах Благодатненської сільської ради. Під час робіт робітники використовували звичайні висувні драбини та монтерські лази. Проте в актах приймання виконаних робіт керівниця умисно зазначила витрати на роботу дорогого автогідропідіймача, який насправді не залучали.

На підставі цих підроблених документів сільська рада перерахувала кошти на рахунок приватної фірми.

Унаслідок махінацій бюджету територіальної громади завдано збитків на загальну суму майже 200 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №1 Первомайського РУП ГУНП в Миколаївській області.

За скоєне жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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