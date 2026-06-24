Сьогодні, 24 червня, за клопотанням слідчих відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції та прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури, суд взяв під варту 43-річного водія кросовера з можливістю внесення застави у сумі 998 тисяч 400 гривень.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Миколаєві повідомили про підозру службовцю ТЦК, який за кермом BMW Х6 скоїв ДТП з 2 авто

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 21:45 22 червня на пр. Богоявленському. Тоді 43-річний водій автомобіля BMW X6 на швидкості допустив зіткнення з нерухомими авто Volkswagen Passat та Opel Mokka, що перебували на проїзній частині дороги після ДТП з незначними механічними пошкодженнями та без потерпілих.

Внаслідок автопригоди за участі кросовера двоє чоловіків 23, 31 років та 28-річна жінка, які знаходились біля автомобілів Volkswagen Passat та Opel Mokka, з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості медики госпіталізували.

Тоді ж керманича BMW X6, який на момент скоєння ДТП перебував із явними ознаками сп’яніння та відмовився від проходження медичного освідування, слідчі поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За клопотанням слідчого суд надав дозвіл на здійснення процедури примусового відбирання біологічних зразків у 43-річного водія BMW X6, необхідних для проведення експертизи, з метою встановлення факту перебування особи у стані алкогольного, наркотичного чи іншого спʼяніння. За результами дослідження затриманий станом на ранок 23 червня ще перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За скоєне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 286 -1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження”, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.