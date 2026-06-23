Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Водієм, який протаранив 2 авто у Миколаєві, виявився п’яний ТЦКашник.

Сьогодні, 23 червня, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили 43-річному чоловіку про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 -1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження».

Нагадаємо, 22 червня приблизно о 21:45 районі буд. 55 Б на проспекті Богоявленському 43-річний водій автомобіля BMW X6 на швидкості допустив зіткнення з нерухомими авто Volkswagen Passat та Opel Mokka, які внаслідок попереднього ДТП отримали незначні механічні пошкодження без потерпілих.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі кросовера двоє чоловіків 23, 31 років та 28-річна жінка, які знаходились на проїзній частині біля автомобілів Volkswagen Passat та Opel Mokka, з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості медики госпіталізували.

Тоді ж керманича BMW, який на момент скоєння ДТП перебував із явними ознаками сп’яніння та відмовився від проходження медичного освідування, слідчі поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За клопотанням слідчого суд надав дозвіл на здійснення процедури примусового відбирання біологічних зразків у 43-річного водія BMW, необхідних для проведення експертизи, з метою встановлення факту перебування особи у стані алкогольного, наркотичного чи іншого спʼяніння.

Досудове розслідування триває. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.

За скоєний злочин зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.