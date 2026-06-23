Група диверсантів, яка реалізувала підрив «Північного потоку», для прикриття придумала історію про зйомки порнофільму в морі. Згодом її замінили на легенду про дослідження затонулих кораблів.

Про це у своїй книзі «Змова щодо “Північного потоку”» пише журналіст Wall Street Journal Боян Панчевський, цитує його Telegraph, передає Громадське.

Автор стверджує, що спілкувався з двома українськими командирами, які нібито стояли за планування операції з підриву — їх він називає «генералом» і «полковником». Вони, мовляв, утворили свою «маленьку глибинну державу», яка діяла переважно з власної ініціативи.

Саме «полковник» придумав версію про зйомки порнофільму.

«У Німеччині чи Швеції це зовсім не викликатиме підозр», — казав він.

Обоє командирів мали великий досвід у розвідувальній діяльності, зокрема «полковник» спеціалізувався на ліквідації проросійських бойовиків на сході України. Панчевський пише, що одного з таких бойовиків убили «за допомогою бомби, закладеної в ліфті його будинку» (ймовірно, йдеться про Арсенія Павлова, на прізвисько Моторола).

Однак, для підготовки «Діаметру» — саме такою була кодова назва спецоперації — їм вони звернулися до своїх підлеглих із бойовим досвідом, а також до цивільних професійних глибоководних водолазів.

Так, останніх відбирали в суворій таємниці серед добровольців великої патріотичної спільноти чорноморських дайверів. Також до складу диверсійної групи входила й одна жінка — Фрея, колишня модель, яка колись прикрашала обкладинку еротичного журналу.

Команда тренувалася для місії в покинутих українських кар’єрах, використовуючи вибухівку, заховану в кисневих балонах. Зрештою, вони вирушили до Німеччини, де орендували яхту в прибережній марині й видавали себе за дайверів-аматорів, які досліджують затонулі кораблі, адже на той час легенду про порнофільм уже відкинули.

Вистежити українців вдалося завдяки свідкам. Під час допиту одного з них той розповів, що був зачарований майстерністю капітана яхти, яку орендували для операції, що зняв на відео, як судно швартується. При цьому в кадр потрапив і бежевий фургон Citroën, яким користувалися диверсанти.

За допомогою цього детективи перевірили записи місцевих камер контролю швидкості на випадок, якщо цей Citroën потрапив на них під час порушення правил. Переглянувши прилизно 5 тисяч знімків, вони зрештою знайшли фотографію, на якій за кермом був український водій.

Підрив «Північних потоків»

У вересні 2022 року стало відомо про кілька витоків на газопроводах «Північний потік 1» та «Північний потік 2» — обидва є важливими для транзиту газу з рф. У Німеччині та ЄС запідозрили, що причиною витоку є диверсія. росія звинуватила у вибухах Велику Британію, у Лондоні ці звинувачення відкинули.

Газета Wall Street Journal із посиланням на джерела заявила, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році спланували кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів. А здійснили на звичайній прогулянковій яхті та за відкритими картами морського дна.

За даними німецьких медіа, слідчі ідентифікували сімох людей, які здійснили підриви: чотирьох водолазів (зокрема одну жінку), фахівця з вибухівки, шкіпера та координатора.

Німеччина видала ордери на арешт шістьох людей. Серед них — Володимир Журавльов, який перебуває у Польщі, та Сергій Кузнєцов, якого затримали під час відпочинку із сім’єю в Італії (за даними медіа, він — нібито експрацівник СБУ та капітан ЗСУ у відставці). Нині Кузнєцова передали німецькій владі.

Сьомий підозрюваний — український військовослужбовець, який проходив навчання в Німеччині й, за даними медіа, загинув на фронті в Україні.