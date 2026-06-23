Президент США Дональд Трамп закликав українського колегу Володимира Зеленського діяти «сміливіше» щодо Росії. У Києві це сприйняли як сигнал, що Україні вдалося заручитися підтримкою Білого дому щодо кампанії, спрямованої на те, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Про це пише The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Зазначається, що ця інформація з’явилася на тлі того, як Київ активізував зусилля з організації зустрічі між Зеленським і Путіним. Цю ідею підтримав Трамп, але Кремль продовжує її уникати.

«Трамп каже, що насправді не вірить, ніби Путін щось зробить без тиску», — додав посадовець, ознайомлений з подробицями нещодавньої зустрічі Трампа та Зеленського.

Видання звертає увагу на те, що хоча американські чиновники не підтвердили, чи Трамп прямо підтримує українські удари на території Росії, вони зазначили, що президент вважає силу ключовим фактором.

«Президент [Трамп] вірить у мир через силу», — сказав журналістам один із американських чиновників.

За словами українських джерел, команда Зеленського дійшла висновку, що Путіну буде набагато складніше відмовитися від запрошення, яке надійде від президента США.

Під час зустрічі 16 червня Зеленський і висунув саме цю ідею. Він запропонував Трампу організувати саміт за участю як Зеленського, так і Путіна у США.

«(Зеленський) запропонував Трампу привезти Путіна до Америки, і це було б ідеально. Дональду сподобалася ця ідея», — розповів журналістам український посадовець.

Водночас американські джерела, обізнані з ходом обговорень, підтвердили виданню, що Київ дійсно висунув таку пропозицію. Водночас вони застерегли, що в «найближчому майбутньому» такої зустрічі очікувати не варто.

Ці дипломатичні маневри відбуваються на тлі того, що Україна все сміливіше веде війну на території Росії.

Ця зміна знайшла відображення у підсумкових заявах саміту лідерів G7. Зокрема, Трамп разом з іншими лідерами підписав спільну заяву, в якій підтверджено «нашу непохитну підтримку України» та заявлено, що країни-учасниці «готові розглянути» можливість надання Україні ліцензій на внутрішнє виробництво зброї.

«Росія повинна піти на угоду», — заявив президент США.