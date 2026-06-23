«Цими днями були детальні наради з дипломатичною командою по більшості заходів до серпня. Багато буде активностей. Найголовніше – щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно, і саме так, як наші партнери обіцяють.

Графік постачання ППО – це ключовий графік для України і персональна відповідальність дипломатів по всіх напрямах саме такої нашої співпраці з партнерами. Команда уряду, міністерств закордонних справ і оборони України саме на цьому повинні зосередитись. Потрібні результати. Добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом з партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту.

Кожен день видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам. СБС, Сили спеціальних операцій, СБУ, ГУР – усі наші підрозділи, дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати й надалі і спрацювати на мир. Вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю. І всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто «каміння з неба», і що їхня війна повинна закінчитись.

Потрібні реальні перемовини, Україна дала всі пропозиції щодо цього. Ми працюємо також і на реалізацію домовленостей саміту G7, який був нещодавно. Ми готуємось до заходів, які відбуваються на цьому тижні і також далі».



Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1581-го дня повномасштабної війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп нібито закликав Зеленського активніше бити по РФ