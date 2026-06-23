Україна виступає за діалог з Польщею та за зниження емоцій, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

“Дипломатичними каналами ми постійно підтримуємо зв’язок. Ми, як МЗС, дипломатична команда президента України постійно підтримуємо зв’язок з польськими колегами”, – сказав він в ефірі телемарафону у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

Речник наголосив, що зараз інформаційний простір заповнений “гострими заголовками”, але паралельно відбувається “спокійна дипломатична робота”.

“Я вас можу запевнити, що паралельно з оцією публічною стороною питання йде спокійна дипломатична робота для того, щоб все-таки- це задача дипломатії – врегулювати кризові ситуації, які є у відносинах”, – сказав Тихий.

Також він закликав не забувати, що Україна та Польща є союзниками, у яких є спільний ворог – РФ, “як і багато століть перед цим”. Як наголосили у МЗС, на цьому тлі мати суперечності між союзниками неправильно.

“Тут йдеться насамперед про позицію президента Польщі, не треба ототожнювати її ані з позицією Польщі загалом, ані з позицією польського суспільства”, – сказав Тихий.

За його словами, Україна працює над зниженням емоцій та конструктивним діалогом з Польщею.

“Ми працюємо над тим, щоб все-такі ці гострі кути та емоції стишувати. Українська позиція дуже виважена. Ми – за діалог. В тому числі зі складних питань історичного минулого”, – наголосив речник МЗС.

Тихий також заявив, що Україна розраховує на успішне проведення Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026) у Гданьську.

“Рішення, яке було ухвалено, що цього року очолить прем’єр-міністр делегацію України на цю конференцію- абсолютно виправдане. Воно спрямоване на те, щоб конференція залишалася у прагматичних, економічних, правильних рамках, без зайвої політизації і без скандалів “, – сказав він.

На думку речника, це “дуже правильне і виважене рішення”. Окремо Тихий підкреслив, що конференція дуже важлива, і там будуть 58 урядових делегацій.

“І з польського боку – теж урядова, буде прем’єр Дональд Туск. І мені здається, що абсолютно логічно, шо з українського боку буде саме урядова делегація на дуже високому рівні. Тому розраховуємо, що конференція буде дуже успішною, попри такі недружні з боку президента Польщі”, – наголосив Тихий.

Як повідомлялось, наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій “Північ” Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування “імені Героїв УПА”. Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов’язують із Волинською трагедією.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії.

Після цього від польської нагороди відмовилися другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк та низка інших українських державних діячів.

21 червня Зеленський в інтерв’ю “ТСН” розповів, що пропонував Навроцькому зустрітися і провести конференцію, а той заявив, що “Україні не місце у Європі, бо це погано для польського фермера”.