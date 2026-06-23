Прокуратура через суд оскаржує незаконне використання понад 300 га земель водного фонду на Миколаївщині.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Встановлено, що між Вознесенським міжрайонним управлінням водного господарства та суб’єктом підприємницької діяльності укладено договір про надання послуг оптимізації гідрологічного, гідрохімічного стану водосховища.

Проте, зі змісту договору вбачається, що дійсною метою його укладення є передача водосховища та земельних ділянок загальною площею більше 300 га, на яких воно розташоване, у користування підприємцю для здійснення останнім риборозведення (аквакультури).

Відповідно до вимог законодавства водні об’єкти для риборозведення передаються за договором оренди лише в комплексі із земельними ділянками та за результатами аукціону (земельних торгів) за рішенням уповноваженого органу, яким у даному випадку є обласна державна адміністрація.

Водночас, міжрайонне управління водного господарства не є власником (розпорядником) ні вказаного водного об’єкту, ні земельних ділянок під ним.

Внаслідок укладення цього удаваного правочину порушено інтереси держави, у тому числі через неотримання бюджетом відповідної плати за землю та водний простір.

За позовом Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області Господарським судом Миколаївської області відкрито провадження у справі, розгляд якої триває.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині прокуратура вимагає від недобросовісного орендаря повернути 107,9 га земли водного фонду, де він вирощує соняшник (ФОТО)