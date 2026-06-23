До українського Омбудсмана звернувся брат чоловіка, якому, попередньо, під час мобілізаційних заходів за участі працівників поліції зламали ребра. Після цього рідні втратили з ним зв’язок майже на три тижні — 18 днів не знали, де він перебуває і що з ним відбувається.

Коли представники Офісу Омбудсмана України прибули до збірного пункту Миколаївського обласного ТЦК та СП, стало зрозуміло, що йдеться не про поодинокий випадок. Було виявлено низку фактів, які свідчать про системні порушення прав людини.

Про це повідомив український Омбудсман Дмитро Лубінець, передає Інше ТВ.

«За результатами перевірки вдалося звільнити шістьох чоловіків, яких не мали права утримувати. Серед них чоловік зі зламаними ребрами, в якого є законні підстави для відстрочки, — він самостійно доглядає за своєю 80-річною матір’ю.

Серед утримуваних у ТЦК був батько дитини з інвалідністю. Далі — більше! Попередньо, під час затримання чоловіка стався кричущий випадок — працівник поліції ймовірно вдарив його сина ногою. Хлопець залишився сам на сам на вулиці ввечері, а через пережитий стрес і цукровий діабет його стан погіршився. Миколаївська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за статтею про перевищення службових повноважень працівниками поліції. Також розглядається питання щодо внесення інших відомостей до ЄРДР.

Моїм представникам також вдалося врятувати від свавілля представників ТЦК і чотирьох чоловіків, у двох з яких тяжкі захворювання, ще один має вірусний гепатит і ще у одного проблеми з коліном.

Усіх цих людей було звільнено та надано можливість оформити необхідні документи для відстрочки або пройти додаткове медичне обстеження.

За ініціативи мого представника до ДБР та прокуратури направлено повідомлення про можливі перевищення службових повноважень, незаконного позбавлення волі та залишення людини в небезпеці з боку працівників поліції та ТЦК та СП», – поінформував Дмитро Лубінець.

«Підхід до мобілізації потребує негайних змін, а так званій «бусифікації» має бути покладено край. Мобілізація необхідна для оборони держави. Проте кожен випадок незаконних дій має отримати правову оцінку. Відповідальність повинна бути невідворотною», – зазначив український Омбудсман.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві повідомили про підозру службовцю ТЦК, який за кермом BMW Х6 скоїв ДТП з 2 авто