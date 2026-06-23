Москва нібито готова знову розпочати перемови з українською стороною щодо війни. Таку заяву зробив очільник зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров.

Як передає RFI Українською, у вівторок, 23 червня, від Кремля пролунали заяви стосовно переговорів про завершення російсько-української війни.

«РФ готова відновити переговори з українською стороною у будь-який час у тій точці, на якій вони зупинилися», – цитують міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова державні російські агенції.

Він звинуватив у перериванні перемов українську сторону.

З іншого боку, російський урядовець образливо висловився про президента Володимира Зеленського і заявив, що той нібито висуває «абсолютно нереалістичні та навіть хамські умови» щодо переговорів. Також Лавров звинуватив європейські країни в «накачуванні» українців зброєю та грошима.

Очільник російського МЗС знову згадав про «цілі спеціальної воєнної операції», зокрема казав про «нейтральний, позаблоковий та без’ядерний статус України».

Тим часом очільник Кремля Володимир Путін цього ж дня, 23 червня, виступав перед студентами військових вишів. Ішлося там і про лист Зеленського, який той 4 червня публічно спрямував російському очільнику з закликом зустрітися. Путін каже, що це звернення не надає «підстав для переговорів, а, навпаки, створює конфліктний потенціал».

Російські медіа писали 23 червня про ще одну заяву щодо переговорного процесу. Так, нібито Росія готова до діалогу із Євросоюзом, – заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Як повідомляла редакція RFI Українською, про намір голови Європейської ради Антоніу Кошти налагодити дипломатичні контакти з Кремлем раніше писали міжнародні медіа. У ЄС на це відреагували по-різному.

Обговорювали це питання й на нещодавньому саміті у Брюсселі. Причому, згідно з журналістськими повідомленнями, однозначно проти виступили Франція і Німеччина.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна створила Путіну одразу чотири проблеми – ЗМІ