У вівторок, 23 червня, у Миколаївському обласному художньому музеї імені В. В. Верещагіна відбулося урочисте відкриття виставки «Молох війни».

Експозиція присвячена осмисленню воєнних конфліктів різних історичних епох та їхнього впливу на людину і суспільство, повідомляють в Миколаївській обласній раді.

Виставковий проєкт поєднує твори живопису, графіки та артефакти військової історії, які відображають події від наполеонівських кампаній і світових воєн до сучасної російсько-української війни. Окремий розділ присвячений подіям сьогодення, зокрема наслідкам обстрілів Миколаєва, пам’яті про загиблих та мистецькому осмисленню війни сучасними українськими художниками.

Із відкриттям виставки присутніх привітали голова постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань науки і освіти Євген Горбуров, голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Гольденберг та директор музею Сергій Росляков.

Експозиція працює з 24 червня та розрахована на широке коло відвідувачів.

З усіх питань можна звертатися до адміністрації музею за телефонами: 37-23-53, 37-08-45, 37-23-67.

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