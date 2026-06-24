Автобуси великої місткості зможуть перетинати пункт пропуску «Дяківці – Раковець». Про це Мінрозвитку домовилося з Міністерством транспорту та інфраструктури Румунії.

Рішення діятиме до кінця літа — у період зростання пасажиропотоку, повідомляє Мінрозвитку.

Домовленості стали результатом перемовин заступника міністра Сергія Деркача та Державного секретаря Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонеля Скріштіану.

«Це дозволяє пасажирам швидше перетинати кордон, зменшує навантаження на інші пункти пропуску. Наразі рішення залишається тимчасовим, але ми продовжуємо роботу з румунськими колегами, щоб зробити рух таких автобусів через “Дяківці” постійним», — підкреслив Сергій Деркач.

Для виїзду з України перевізники мають зареєструватися в системі єЧерга.

Як повідомляло Інше ТВ, у травні пасажирам автобусів до Румунії обіцяли рух через кордон без черг: вводять новий сервіс