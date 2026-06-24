Опитування показує: більшість швейцарських виборців поки що не готові підтримати народну законодавчу ініціативу щодо нейтралітету.

Про це повідомляє швейцарське видання SWI, передає Інше ТВ.

Народна ініціатива «За збереження швейцарського нейтралітету» поки що має мало шансів отримати більшість на референдумі 27 вересня 2026 року. Проти неї виступають 54% учасників опитування, підтримують ініціативу 34%. Ще 12% не визначилися. Трохи більше третини респондентів заявили, що рішуче відкидають цей законопроект. Ще 18% кажуть, що «скоріше голосуватимуть проти нього». Водночас твердо підтримують ініціативу 23% респондентів, 11% «скоріше готові» проголосувати за неї.

Результати опитування були опубліковані в неділю, 21 червня 2026 року. Народна ініціатива «За збереження швейцарського нейтралітету» («Neutralitätsinitiative») пропонує закріпити в Конституції принцип постійного збройного нейтралітету Швейцарії. У швейцарській системі прямої демократії народна ініціатива (Volksinitiative) дозволяє громадянам запропонувати поправку до Конституції, якщо на підтримку цих поправок за 18 місяців було зібрано не менше 100 000 підписів.

Автори ініціативи вимагають, щоб Швейцарія не вступала до військових чи оборонних союзів і не вводила економічні чи дипломатичні санкції проти держав, які беруть участь у бойових діях. Виняток мають становити лише санкції, що випливають із зобов’язань країни перед Організацією Об’єднаних Націй. Цю ініціативу після початку повномасштабної агресії Росії проти України започаткували громадська організація Pro Schweiz та представники правої Швейцарської народної партії (SVP).

Федеральна рада, уряд Швейцарії та парламент виступають проти ініціативи, але контрпроєкту до неї не запропонували. Підтримка ініціативи майже повністю обмежена колом виборців SVP: за цю пропозицію мають намір проголосувати 72% прихильників партії. Найчастіше ініціативу підтримують молоді виборці із сільських районів із нижчим рівнем освіти. За межами електорату SVP ініціатива зустрічає найширше несприйняття. Найвищий рівень незгоди зафіксовано серед прихильників «Зелених лібералів» (GLP, 82%), «Зелених» (GPS, 79%) та Соціал-демократичної партії (SP, 77%).

Проти ініціативи частіше виступають люди старшого віку з вищою освітою, які мешкають у містах. Жінки помітно частіше не висловлюють певної позиції щодо ініціативи. Частка тих, хто не визначився, серед них більш ніж удвічі вища, ніж серед чоловіків — 16% проти 7%. При цьому чоловіки частіше заявляють, що підтримують ініціативу: 40% проти 32% серед жінок. Вони також частіше категорично заявляють, що голосуватимуть проти ініціативи: 25% проти 21%.

Як повідомляло Інше ТВ, У Швейцарії питання нейтралітету та продовольчої безпеки винесуть на референдум