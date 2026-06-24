Миколаїв продовжує отримувати підтримку від своїх міжнародних партнерів. Чергову партію гуманітарної допомоги місту передав німецький Ганновер.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

До складу вантажу увійшли мікроавтобус, техніка та канцелярське приладдя та техніка для управління освіти й КП «Свій дім».

Отримана допомога сприятиме більш ефективній роботі міських установ та покращенню організації щоденних робочих процесів.

Співпраця між Миколаєвом та Ганновером залишається важливим прикладом міжнародної підтримки українських громад. Завдяки допомозі партнерів місто продовжує зміцнювати спроможність своїх служб та установ, забезпечуючи їх необхідними ресурсами для роботи в умовах воєнного часу.

Так, у 2025 році наші партнери передавали місту техніку для комунальних підприємств, обладнання та медикаменти для медичних закладів, ноутбуки й планшети для дітей, атакож енергетичні та зарядні станції.

Варто відзначити, що цю партію допомогу надали партнери з Ганновера спільно з організаціями DIAKOVERE gGmbH та GIZ.

Як повідомляло Інше ТВ, у травні Миколаїв та Ганновер підписали меморандум про співпрацю у сфері молодіжної політики