Миколаїв та німецьке місто Ганновер продовжують зміцнювати партнерські відносини. Черговим важливим кроком стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері молодіжної політики та роботи з молоддю.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Документ був підписаний під час офіційного візиту делегації з Миколаєва до Ганновера. З української сторони меморандум підписав міський голова Олександр Сєнкевич, а під час зустрічі в Новій ратуші Ганновера його передав заступник міського голови Сергій Коренєв. Від імені німецького міста угоду підписав мер Ганновера Беліт Онай.

«Миколаїв і надалі може розраховувати на підтримку Ганновера. Нова декларація підкреслює тісну солідарність наших міст», – зазначив Беліт Онай.

У межах домовленостей сторони реалізовуватимуть спільний трирічний проєкт «Ганновер і Миколаїв за активну та інклюзивну молодіжну політику». Його мета – розвиток молодіжної роботи в Миколаєві, підтримка молодіжних ініціатив, обмін досвідом між фахівцями та створення нових можливостей для молоді.

Проєкт передбачає обмін професійними знаннями та практиками, співпрацю з молодіжними організаціями й громадським сектором, створення умов для розвитку молодіжних просторів у Миколаєві та активне залучення молоді до реалізації ініціатив.

