Міністерство юстиції США «назавжди заборонило» Податковій службі США проводити будь-які перевірки минулих податкових декларацій президента Дональда Трампа, його родичів та його компаній, згідно з односторінковим документом, опублікованим у вівторок.

У цьому масштабному документі, підписаному виконувачем обов’язків генерального прокурора Тоддом Бланшем, йдеться, що уряд США не може проводити аудит податкових декларацій Трампа, поданих до понеділка, або будь-яких питань, «які були порушені або могли бути порушені».

Це розпорядження розширило угоду про врегулювання, яку Трамп досяг у понеділок з Податковою службою США, в якій він погодився відмовитися від свого позову на 10 мільярдів доларів через витік його податкових декларацій.