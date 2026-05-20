У Китаї спростували публікацію Reuters, у якій ішлося про таємну підготовку приблизно 200 російських військовослужбовців на китайській території. Там кажуть, що це «спроба перекласти провину».

Про це «Укрінформ» дізнався з відповіді речника МЗС КНР на запит.

«У питанні української кризи (так у КНР офіційно називають російську війну проти України – ред.) Китай послідовно дотримується об’єктивної та неупередженої позиції і докладає зусиль для сприяння мирним переговорам», – йдеться у відповіді.

Речник зовнішньополітичного відомства зазначив, що «послідовна та чітка» позиція Пекіна має визнання і підтримку серед міжнародної спільноти.

«Сторони конфлікту не повинні навмисно розпалювати конфронтацію чи перекладати провину на інших», – додали в МЗС КНР.

Китай офіційно декларує нейтралітет щодо російсько-української війни, уникає визначення агресора і жертви та повністю відсторонився від активних міжнародних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій.

Китайські офіційні особи виступають з абстрактними закликами до деескалації, припинення вогню та діалогу для врегулювання конфлікту. Проте Росія, найближчий союзник КНР, не зважає на подібні заклики з Пекіна і продовжує збільшувати масштаби агресії, а китайська сторона вдає, що не помічає відвертого ігнорування з боку Москви.

Нагадаємо, перед тим повідомлялося, що Китай таємно готує військових РФ на війну в Україні. Спливла угода