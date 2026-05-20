19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Зокрема, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 з подальшою пожежею на НПЗ “Лукойл-Нижегородоргсинтез” у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області рф.

За результатами ураження нафтоперекачувальної станції “Ярославль-3” у Семибратово (Ярославська обл., рф) попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 000 м³.

Станція є важливим елементом системи транспортування нафти російської федерації та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресора.

Також уражено пункти управління противника у Соледарі Донецької області, командно-спостережні пункти окупантів у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині.

Крім того, уражено пункти управління БпЛА ворога у районах Піддубного та Перебудови Донецької області, Гуляйполя Запорізької області, а також Єлізаветовки Курської області рф.

Серед іншого українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районі Новоукраїнки Запорізької області та у Мирному, Сніжному та місті Донецьк на Донеччині.

Окрім того, уражено склад боєприпасів агресора у районі Маринівки Запорізької області та ремонтний підрозділ противника у Сіверськодонецьку на Луганщині.

Як повідомляло Інше ТВ, Дрони атакували Кстовський НПЗ і хімзавод у Ставропіллі (ВІДЕО)